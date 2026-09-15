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John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка

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John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 8
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 9
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 10
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Elvin Jones, Jimmy Garrison, McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Crescent (Acoustic Sounds)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 8
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 9
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 10
  • John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617085
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438075829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Elvin Jones, Jimmy Garrison, McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Crescent (Acoustic Sounds)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание студийного альбома Джона Колтрейна при участии пианиста, басиста Джимми Гаррисона и барабанщика Элвина Джонса первоначально выпущенного в 1964 году. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Acoustic Sounds Series в разворотном конверте.

Отзывы о товаре John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438075829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Elvin Jones, Jimmy Garrison, McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Crescent (Acoustic Sounds)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Ремастированное переиздание студийного альбома Джона Колтрейна при участии пианиста, басиста Джимми Гаррисона и барабанщика Элвина Джонса первоначально выпущенного в 1964 году. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Acoustic Sounds Series в разворотном конверте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075829) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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