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Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка

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Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 3
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 4
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 5
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 6
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 7
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 8
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 9
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 3
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 4
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 5
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 6
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 7
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 8
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 9
  • Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка


 

Отзывы о товаре Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание


 

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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