Top.Mail.Ru
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Metallica
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617278
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0850007452001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Metallica
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don't Tread On Me, Through The Never, Nothing Else Matters, Of Wolf And Man, The God That Failed, My Friend Of Misery, The Struggle Within
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка

Metallica - пятый студийный альбом одноимённой метал-группы Metallica, вышедший 12 августа 1991 года, также известный публике как Чёрный альбом. Занял 1 строчку в хит-параде США и 1 - в хит-параде Великобритании. Всего продано около 30 миллионов копий по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом из дискографии Metallica и одним из самых продаваемых в истории метала. Именно из этого альбома и вышли самые известные для широкой публики песни: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Sad But True" и "Nothing Else Matters". Лимитированное ремастированное переиздание на чёрном виниле включает код для скачивания альбома в MP3-формате. Metallica - американская метал-группа, образованная в 1981 году. Исполняет музыку в стиле трэш-метал и хэви-метал. "Metallica" оказала большое влияние на развитие метала и входит (наряду со "Slayer", "Megadeth" и "Anthrax") в "большую четвёрку трэш-метала". Альбомы "Metallica" были проданы в общей сложности в количестве более 100 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её самым коммерчески успешным металическим коллективом. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке "Kerrang!" в июньском номере признал "Metallica" лучшей метал-группой последних 30 лет.



Теги товара: Metallica

Отзывы о товаре Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0850007452001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Metallica
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don't Tread On Me, Through The Never, Nothing Else Matters, Of Wolf And Man, The God That Failed, My Friend Of Misery, The Struggle Within
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Metallica - пятый студийный альбом одноимённой метал-группы Metallica, вышедший 12 августа 1991 года, также известный публике как Чёрный альбом. Занял 1 строчку в хит-параде США и 1 - в хит-параде Великобритании. Всего продано около 30 миллионов копий по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом из дискографии Metallica и одним из самых продаваемых в истории метала. Именно из этого альбома и вышли самые известные для широкой публики песни: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Sad But True" и "Nothing Else Matters". Лимитированное ремастированное переиздание на чёрном виниле включает код для скачивания альбома в MP3-формате. Metallica - американская метал-группа, образованная в 1981 году. Исполняет музыку в стиле трэш-метал и хэви-метал. "Metallica" оказала большое влияние на развитие метала и входит (наряду со "Slayer", "Megadeth" и "Anthrax") в "большую четвёрку трэш-метала". Альбомы "Metallica" были проданы в общей сложности в количестве более 100 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её самым коммерчески успешным металическим коллективом. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке "Kerrang!" в июньском номере признал "Metallica" лучшей метал-группой последних 30 лет.


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Metallica (0850007452001) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...