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Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Epoch
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) - фото 1
  • Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297827964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Epoch
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Glider, Horizon, Slack, Receiver, Epoch, Division, Source, Local, Rings, Continuum, Field
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом эмбиент-музыкального проекта Tycho, выпущенный 30 сентября 2016 года на лейбле Ghostly International. Это заключительный альбом в "трилогии" проекта, начавшейся в 2011 году с Dive и продолжившейся Awake в 2014 году.

Отзывы о товаре Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297827964]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
Epoch
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Glider, Horizon, Slack, Receiver, Epoch, Division, Source, Local, Rings, Continuum, Field
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Четвертый студийный альбом эмбиент-музыкального проекта Tycho, выпущенный 30 сентября 2016 года на лейбле Ghostly International. Это заключительный альбом в "трилогии" проекта, начавшейся в 2011 году с Dive и продолжившейся Awake в 2014 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tycho - Epoch (coloured) (0804297827964) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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