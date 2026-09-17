Long Distance Calling - Boundless (6430080236206) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
BOUNDLESS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 748482
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[6430080236206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
BOUNDLESS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Out There, Ascending, In The Clouds, Like A River, The Far Side, On The Verge, Weightless, Skydivers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Long Distance Calling - Boundless (6430080236206) виниловая пластинка
На своем новом альбоме "Boundless" группа Long Distance Calling обходится без вокалиста и сосредотачивается на своем основном инструментальном мастерстве в составе четырех человек. Если "Boundless" хоть на кого-то и похож, так это на Long Distance Calling. Четыре музыканта, четыре совершенно разных, но каждый со своей яркой индивидуальностью. "Boundless" звучит как вновь обретенная свобода, иногда невесомая, иногда сокрушительно тяжелая. Достичь вершины, чтобы затем стремительно рухнуть вниз в свободном падении. Только вот внезапно ты летишь вверх, а не вниз. Реакция, чтобы избежать повторения? Возможно. В любом случае, наконец-то появилась причина не стыдиться немецкой музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[6430080236206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
BOUNDLESS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Out There, Ascending, In The Clouds, Like A River, The Far Side, On The Verge, Weightless, Skydivers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
На своем новом альбоме "Boundless" группа Long Distance Calling обходится без вокалиста и сосредотачивается на своем основном инструментальном мастерстве в составе четырех человек. Если "Boundless" хоть на кого-то и похож, так это на Long Distance Calling. Четыре музыканта, четыре совершенно разных, но каждый со своей яркой индивидуальностью. "Boundless" звучит как вновь обретенная свобода, иногда невесомая, иногда сокрушительно тяжелая. Достичь вершины, чтобы затем стремительно рухнуть вниз в свободном падении. Только вот внезапно ты летишь вверх, а не вниз. Реакция, чтобы избежать повторения? Возможно. В любом случае, наконец-то появилась причина не стыдиться немецкой музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Long Distance Calling - Boundless (6430080236206) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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