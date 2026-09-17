Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Clark - Steep Stims (5051142058492) виниловая пластинка
«Steep Stims» — альбом британского электронного музыканта Кларка (Chris Clark), выпущенный в ноябре 2025 года Издание на двойном виниле в гейтфолде «Steep Stims» знаменует собой возвращение к истокам, к ранним годам безудержного творчества, обусловленного ограничениями технологий того времени. «Большинство треков на этом альбоме передают дух создания музыки на старых сэмплерах, у которых не так много памяти», — объясняет Кларк. «Это напоминает мне о создании моего первого альбома «Clarence Park», где мне приходилось дорабатывать мелодии прямо на сессии, так как они сохранялись на дискетах, и я не мог легко переключаться между треками. Этот новый альбом — всего лишь несколько синтезаторов и несколько тщательно отобранных звуков; главное — это написание музыки».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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