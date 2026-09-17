Top.Mail.Ru
Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) - фото 1
Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danny L Harle
Альбом (сингл)
Cerulean
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) - фото 1
  • Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404158500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danny L Harle
Альбом (сингл)
Cerulean
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Noctilucence, Starlight, Azimuth, Facing Away, Raft In The Sea, Island (Da Da Da), Te Re Re, Laa, O Now Am I Truly Lost, Two Hearts, Crystallise My Tears, On & On, Teardrop In The Ocean
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) виниловая пластинка

Cerulean — это путешествие в обширные, инопланетные звуковые ландшафты, где оглушительные басы и эйфорические трансовые синтезаторы сочетаются с классическими гармониями, тактильным звуковым дизайном и собственными полевыми записями Харле, запечатлевшими плеск волн о берег. Он воплощает стремление Харле к меланхолической эйфории — сочетание мегалофобного величия и первозданной человечности — вдохновленное фильмом Андрея Тарковского « Сталкер» существующее «на пороге между снами и реальностью». Стремясь найти «лучшие мелодии в исполнении лучших голосов», Харле привлек к сотрудничеству исключительный состав музыкантов, включая Кэролайн Полачек Клэрро Джулию Майклс PinkPantheress Oklou и MNEK а также более молодых исполнителей, таких как kacha и даже собственных дочерей. На протяжении 13 треков альбом Cerulean блестяще сочетает танцевальную энергию с эмоциональным резонансом. Между тем, широкий спектр влияний Харле — от гедонистического рейва до завораживающей серии видеоигр Dark Souls «Эйнштейна на пляже» Филипа Гласса а также композиторов эпохи Возрождения и Елизаветы I, таких как Монтеверди Томас Таллис и Уильям Бёрд — лежит в основе ослепительной, охватывающей разные жанры (и столетия) направленности альбома. Родившись в Северном Лондоне, Харл с раннего возраста был окружен авангардными концертами и поп-музыкой, что сформировало его уникальное музыкальное видение. Выйдя из новаторского коллектива PC Music с альбомом «Broken Flowers» 2013 года, он стал одним из самых смелых продюсеров поп-музыки, сотрудничая с такими артистами, как Charli XCX Carly Rae Jepsen Oklou FKA twigs Florence and The Machine Shygirl Dua Lipa а также став со-исполнительным продюсером получившего признание альбома Pang Кэролайн Полачек и впоследствии получив номинацию на премию GRAMMY за свою работу над песней «Desire, I Want to Turn Into You». Сочетая рейв-максимализм, классическую композицию и эмоциональную глубину, Cerulean — это последняя ступень творческого пути Харле, воплощающая его многолетнее увлечение красотой, чудом и неизведанным. «У меня просто есть безумное желание создавать свою собственную любимую музыку, — говорит он. — Это всё, чего я когда-либо хотел».

Отзывы о товаре Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404158500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danny L Harle
Альбом (сингл)
Cerulean
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Noctilucence, Starlight, Azimuth, Facing Away, Raft In The Sea, Island (Da Da Da), Te Re Re, Laa, O Now Am I Truly Lost, Two Hearts, Crystallise My Tears, On & On, Teardrop In The Ocean
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cerulean — это путешествие в обширные, инопланетные звуковые ландшафты, где оглушительные басы и эйфорические трансовые синтезаторы сочетаются с классическими гармониями, тактильным звуковым дизайном и собственными полевыми записями Харле, запечатлевшими плеск волн о берег. Он воплощает стремление Харле к меланхолической эйфории — сочетание мегалофобного величия и первозданной человечности — вдохновленное фильмом Андрея Тарковского « Сталкер» существующее «на пороге между снами и реальностью». Стремясь найти «лучшие мелодии в исполнении лучших голосов», Харле привлек к сотрудничеству исключительный состав музыкантов, включая Кэролайн Полачек Клэрро Джулию Майклс PinkPantheress Oklou и MNEK а также более молодых исполнителей, таких как kacha и даже собственных дочерей. На протяжении 13 треков альбом Cerulean блестяще сочетает танцевальную энергию с эмоциональным резонансом. Между тем, широкий спектр влияний Харле — от гедонистического рейва до завораживающей серии видеоигр Dark Souls «Эйнштейна на пляже» Филипа Гласса а также композиторов эпохи Возрождения и Елизаветы I, таких как Монтеверди Томас Таллис и Уильям Бёрд — лежит в основе ослепительной, охватывающей разные жанры (и столетия) направленности альбома. Родившись в Северном Лондоне, Харл с раннего возраста был окружен авангардными концертами и поп-музыкой, что сформировало его уникальное музыкальное видение. Выйдя из новаторского коллектива PC Music с альбомом «Broken Flowers» 2013 года, он стал одним из самых смелых продюсеров поп-музыки, сотрудничая с такими артистами, как Charli XCX Carly Rae Jepsen Oklou FKA twigs Florence and The Machine Shygirl Dua Lipa а также став со-исполнительным продюсером получившего признание альбома Pang Кэролайн Полачек и впоследствии получив номинацию на премию GRAMMY за свою работу над песней «Desire, I Want to Turn Into You». Сочетая рейв-максимализм, классическую композицию и эмоциональную глубину, Cerulean — это последняя ступень творческого пути Харле, воплощающая его многолетнее увлечение красотой, чудом и неизведанным. «У меня просто есть безумное желание создавать свою собственную любимую музыку, — говорит он. — Это всё, чего я когда-либо хотел».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Danny L Harle - Cerulean (coloured) (0191404158500) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...