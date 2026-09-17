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Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) виниловая пластинка

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Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Shish
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) - фото 1
  • Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) - фото 2
  • Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Knik
Barcode
[0732388014187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Shish
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Denali, Pittman Ralliers, Angoon, Knik, Shish, Mush, Tyonek, Kokhanockers, Tanana, Father Gun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) виниловая пластинка

Shish — новый, десятый, студийный альбом американской рок-группы Portugal. The Man Издание на цветном виниле. За последние десять лет Portugal. The Man зарекомендовали себя как одна из самых востребованных групп в рок-музыке и настоящий феномен живой музыки. Группа отыграла более 1600 концертов и заслужила легендарную репутацию фаворитов фестивалей. Родом с Аляски, эта портлендская группа достигла новых высот в 2017 году, выпустив свой ныне платиновый альбом «Woodstock». Альбом был отмечен ошеломительным успехом их заразительного сингла «Feel It Still», который принес группе множество новых наград, включая «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», 7-кратное платиновое признание RIAA, рекордные 20 недель на первом месте в чартах альтернативных радиостанций и неизменное присутствие в топ-40 радиоэфиров.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Knik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Knik
Barcode
[0732388014187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
Shish
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Denali, Pittman Ralliers, Angoon, Knik, Shish, Mush, Tyonek, Kokhanockers, Tanana, Father Gun
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Shish — новый, десятый, студийный альбом американской рок-группы Portugal. The Man Издание на цветном виниле. За последние десять лет Portugal. The Man зарекомендовали себя как одна из самых востребованных групп в рок-музыке и настоящий феномен живой музыки. Группа отыграла более 1600 концертов и заслужила легендарную репутацию фаворитов фестивалей. Родом с Аляски, эта портлендская группа достигла новых высот в 2017 году, выпустив свой ныне платиновый альбом «Woodstock». Альбом был отмечен ошеломительным успехом их заразительного сингла «Feel It Still», который принес группе множество новых наград, включая «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», 7-кратное платиновое признание RIAA, рекордные 20 недель на первом месте в чартах альтернативных радиостанций и неизменное присутствие в топ-40 радиоэфиров.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Portugal. The Man - Shish (coloured) (0732388014187) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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