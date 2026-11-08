Вертикальный пылесос Honor 10S (5504ABCD) Gray
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Honor 10S (5504ABCD) Gray
Вертикальный пылесос Honor в сером цвете сочетает удобство аккумуляторного питания и практичность контейнерной системы сбора пыли. Модель предназначена для сухой уборки, а вместительный пылесборник объёмом 0,9 л позволяет реже заниматься его очисткой. Потребляемая мощность 420 Вт помогает эффективно справляться с повседневной уборкой, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро настроить работу пылесоса под текущую задачу. Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 45 минут автономной работы — достаточно для полноценной уборки без привязки к розетке. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной в использовании и хранении. После уборки пылесос удобно разместить на предусмотренной станции. Уровень шума составляет 78 дБ.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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