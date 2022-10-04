Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
150
Время работы от аккумулятора
34 мин
Длина сетевого шнура
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%8 100 руб. 11 240 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
7 400 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
7 400 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 520081
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 100 руб. -28%
11 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
инструкция, блок питания, аккумулятор, кронштейн, удлинительная трубка, узкая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
есть
Дополнительные функции
отсоединяемый ручной пылесос
Уровень шума
70
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
150
Время работы от аккумулятора
34 мин
Время зарядки
5 ч
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х27х14
Вес, кг.
3.5
Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117
Беспроводной пылесос КТ-5117 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Пылесос комплектуется турбощёткой для качественной очистки гладких и ковровых покрытий. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1» с ворсовой частью для труднодоступных мест, узкая насадка и дополнительный держатель насадок на удлинительной трубке. Кнопки включения и выбора скорости пылесоса находятся на рукоятке, что позволяет вам с удобством и быстротой включить и выключить прибор, а также выбрать нажатием одну из двух скоростей работы. На низкой скорости пылесос работает до 34 минут.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 740 руб.1935 руб. в СплитВертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный
-
В наличииЦена 8 240 руб.2060 руб. в СплитПылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитПылесос Hyundai HYV-S5550 400Вт белый/серебристый
-
В наличииЦена 8 680 руб.2170 руб. в СплитЭлектровеник Karcher KB 5 желтый
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black
-
В наличииЦена 9 050 руб. 12 490 руб.2263 руб. в СплитПылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
-
В наличииЦена 9 240 руб. 13 740 руб.2310 руб. в СплитПылесос вертикальный Deerma VC55
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0102H Grey/Blue
-
В наличииЦена 9 650 руб. 13 740 руб.2413 руб. в СплитПылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый
-
В наличииЦена 9 880 руб.2470 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA0201H Grey/Purple
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
инструкция, блок питания, аккумулятор, кронштейн, удлинительная трубка, узкая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
есть
Дополнительные функции
отсоединяемый ручной пылесос
Уровень шума
70
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
150
Время работы от аккумулятора
34 мин
Время зарядки
5 ч
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Беспроводной пылесос КТ-5117 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Пылесос комплектуется турбощёткой для качественной очистки гладких и ковровых покрытий. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1» с ворсовой частью для труднодоступных мест, узкая насадка и дополнительный держатель насадок на удлинительной трубке. Кнопки включения и выбора скорости пылесоса находятся на рукоятке, что позволяет вам с удобством и быстротой включить и выключить прибор, а также выбрать нажатием одну из двух скоростей работы. На низкой скорости пылесос работает до 34 минут.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень удобный. Заряда батареи хватает на уборку дома.
Достоинства:
Легкий, маневренный
Недостатки:
Для этой цены нет
Комментарий:
Пользуюсь уже больше 2 месяцев. Он отрабатывает каждую копеечку которую стоит. Мне заряда хватает на уборку 40 кв.м, с тщательной обработкой ковров. Справляется на ура. Да, это не дайсон, надо проводить по месту несколько раз, но меня это совсем не смущает. Есть вертикальная парковка. ? удивляет качеством ??
Достоинства:
Супер вещь, вместо веника, что бы где не рассыпалось просто кайф! Цена=качество
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Давно хотела беспроводной пылесос, пользуемся и дома и в машине! Всё супер! Спасибо Кит форт!
Достоинства:
Легкий, простой в управлении. Хорошо собирает грязь с пола. Будет слабоват для ковров. Легко чистить контейнер с мусором и щетку. Аккумулятора хватает на 3 уборки площадью 50 кв.м.
Недостатки:
Не обнаружено
Достоинства:
Достаточно лёгкий и удобный пылесос. Аккумулятор работает 30 минут на одном заряде. Очень уборный держатель для насадок , который крепится на трубу , тем самым они всегда в одном месте . Фильтры и турбощетка достаточно просто вынимаются , их легко чистить , так же фильтры можно мыть под проточной водой . Внизу есть подсветка , она недостаточно яркая , но в принципе она там и не нужна . Так же в комплекте есть настенный держатель , что не мало важно . Пользуюсь только второй скоростью , так как первая слишком слабая .
Недостатки:
Недостатков не найдено
Комментарий:
Цена качества соответсвует . Рекомендую !
Достоинства:
Удобен в использовании, лёгкий, манёвренный, быстрая очистка, многофункциональный.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пылесос выполняет все поставленные задачи: собирает мелкий мусор, шерсть от животных и пыль, как с пола, так и с других поверхностей.
Достоинства:
Маленький и маневренный. Не шумный. Красивый. Достаточно для его размеров сила мощности.
Недостатки:
Неудобные дополнительные насадки. Быстро забивается контейнер
Комментарий:
Я пользуюсь фирмой китфорт уже давно. В орсинале есть чайники, увлажнитель, отпариватель. Поэтому при выборе пылесоса я смотрела именно эту марку, потому что по соотношению цены-качества это лучшее. О самом пылесосе: пылесос не особо мощный, но кошачий наполнитель и песок прекрасно собирает. Из минусов, две дополнительные насадки кажутся не очень удобными, пока не нашла им применения. Из плюсов: есть подсветка, очень маневренный, хорошо держит аккумулятор, для маленькой квартиры лучшее решение. Так же из плюсов — цена, потому что остальные беспроводные пылесосы гораздо дороже, но либо не держат заряд, либо слабая мощность за счёт аккумулятора и хлипкого пластикового корпуса, чего в данной модели нет. Рекомендую!
Достоинства:
Достаточно тихий. Стильный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пыль, шерсть и крошки на ура. Справился даже с песком на входном коврике. Мощность для вертикального пылесоса хорошая. Недостатков пока для себя не нашли!
Достоинства:
Лёгкий манёвренный пылесос, после большого проводного пылесоса кажется игрушкой. Отлично справляется с мусором локально, с этой целью и брали, так как есть ещё и робот пылесос. Очень стильно выглядит. Управление без шлангов удобное и легкое . Работает тихо и это приятно. Очень удобно чистить стакан от собранного мусора и пыли. Брали с хорошей скидкой так что цена качество соответствует.
Недостатки:
Пока не обнаружены
Комментарий:
Как не основной, а дополнительный пылесос рекомендую.
Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - по цене 8100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117
Достоинства:
Удобный
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень удобный. Заряда батареи хватает на уборку дома.
Достоинства:
Легкий, маневренный
Недостатки:
Для этой цены нет
Комментарий:
Пользуюсь уже больше 2 месяцев. Он отрабатывает каждую копеечку которую стоит. Мне заряда хватает на уборку 40 кв.м, с тщательной обработкой ковров. Справляется на ура. Да, это не дайсон, надо проводить по месту несколько раз, но меня это совсем не смущает. Есть вертикальная парковка. ? удивляет качеством ??
Достоинства:
Супер вещь, вместо веника, что бы где не рассыпалось просто кайф! Цена=качество
Недостатки:
Нету
Комментарий:
Давно хотела беспроводной пылесос, пользуемся и дома и в машине! Всё супер! Спасибо Кит форт!
Достоинства:
Легкий, простой в управлении. Хорошо собирает грязь с пола. Будет слабоват для ковров. Легко чистить контейнер с мусором и щетку. Аккумулятора хватает на 3 уборки площадью 50 кв.м.
Недостатки:
Не обнаружено
Достоинства:
Достаточно лёгкий и удобный пылесос. Аккумулятор работает 30 минут на одном заряде. Очень уборный держатель для насадок , который крепится на трубу , тем самым они всегда в одном месте . Фильтры и турбощетка достаточно просто вынимаются , их легко чистить , так же фильтры можно мыть под проточной водой . Внизу есть подсветка , она недостаточно яркая , но в принципе она там и не нужна . Так же в комплекте есть настенный держатель , что не мало важно . Пользуюсь только второй скоростью , так как первая слишком слабая .
Недостатки:
Недостатков не найдено
Комментарий:
Цена качества соответсвует . Рекомендую !
Достоинства:
Удобен в использовании, лёгкий, манёвренный, быстрая очистка, многофункциональный.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пылесос выполняет все поставленные задачи: собирает мелкий мусор, шерсть от животных и пыль, как с пола, так и с других поверхностей.
Достоинства:
Маленький и маневренный. Не шумный. Красивый. Достаточно для его размеров сила мощности.
Недостатки:
Неудобные дополнительные насадки. Быстро забивается контейнер
Комментарий:
Я пользуюсь фирмой китфорт уже давно. В орсинале есть чайники, увлажнитель, отпариватель. Поэтому при выборе пылесоса я смотрела именно эту марку, потому что по соотношению цены-качества это лучшее. О самом пылесосе: пылесос не особо мощный, но кошачий наполнитель и песок прекрасно собирает. Из минусов, две дополнительные насадки кажутся не очень удобными, пока не нашла им применения. Из плюсов: есть подсветка, очень маневренный, хорошо держит аккумулятор, для маленькой квартиры лучшее решение. Так же из плюсов — цена, потому что остальные беспроводные пылесосы гораздо дороже, но либо не держат заряд, либо слабая мощность за счёт аккумулятора и хлипкого пластикового корпуса, чего в данной модели нет. Рекомендую!
Достоинства:
Достаточно тихий. Стильный.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Пыль, шерсть и крошки на ура. Справился даже с песком на входном коврике. Мощность для вертикального пылесоса хорошая. Недостатков пока для себя не нашли!
Достоинства:
Лёгкий манёвренный пылесос, после большого проводного пылесоса кажется игрушкой. Отлично справляется с мусором локально, с этой целью и брали, так как есть ещё и робот пылесос. Очень стильно выглядит. Управление без шлангов удобное и легкое . Работает тихо и это приятно. Очень удобно чистить стакан от собранного мусора и пыли. Брали с хорошей скидкой так что цена качество соответствует.
Недостатки:
Пока не обнаружены
Комментарий:
Как не основной, а дополнительный пылесос рекомендую.