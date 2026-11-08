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Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray

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Пылесос BQ VC0801H вертикальный Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Размеры в упаковке, см
70х29х26
Вес, кг.
3.4

Описание товара Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray

Вертикальный пылесос BQ VC0801H способен повлиять на вашу неприязнь к уборке. С ним вы сможете не только сами полюбить ее, но и привить эту любовь детям. Прибор мало весит (2.3 кг), поэтому его легко носить и толкать перед собой. Так как пылесос работает от собственного аккумулятора, радиус его действия не ограничен, а вы не зависите от розетки. Единственное – после 35 минут функционирования прибору понадобится подзарядка. Циклоническая система сбора пыли и фильтр НЕРА13 позаботятся о том, чтобы все собранные загрязнения оставались в съемном прозрачном контейнере объемом 0.5 л. Прибор можно использовать в разобранном виде, чтобы получить ручной пылесос для очистки салона авто. Для компактного размещения прибор получится разместить вертикально – крепление для этого предусмотрено в наборе реализации, как и комплект насадок. С пылесосом BQ VC0801H содержать дом в чистоте очень просто!

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Описание
Вертикальный пылесос BQ VC0801H способен повлиять на вашу неприязнь к уборке. С ним вы сможете не только сами полюбить ее, но и привить эту любовь детям. Прибор мало весит (2.3 кг), поэтому его легко носить и толкать перед собой. Так как пылесос работает от собственного аккумулятора, радиус его действия не ограничен, а вы не зависите от розетки. Единственное – после 35 минут функционирования прибору понадобится подзарядка. Циклоническая система сбора пыли и фильтр НЕРА13 позаботятся о том, чтобы все собранные загрязнения оставались в съемном прозрачном контейнере объемом 0.5 л. Прибор можно использовать в разобранном виде, чтобы получить ручной пылесос для очистки салона авто. Для компактного размещения прибор получится разместить вертикально – крепление для этого предусмотрено в наборе реализации, как и комплект насадок. С пылесосом BQ VC0801H содержать дом в чистоте очень просто!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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