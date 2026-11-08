Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной BQ VC0801H Gray
Вертикальный пылесос BQ VC0801H способен повлиять на вашу неприязнь к уборке. С ним вы сможете не только сами полюбить ее, но и привить эту любовь детям. Прибор мало весит (2.3 кг), поэтому его легко носить и толкать перед собой. Так как пылесос работает от собственного аккумулятора, радиус его действия не ограничен, а вы не зависите от розетки. Единственное – после 35 минут функционирования прибору понадобится подзарядка. Циклоническая система сбора пыли и фильтр НЕРА13 позаботятся о том, чтобы все собранные загрязнения оставались в съемном прозрачном контейнере объемом 0.5 л. Прибор можно использовать в разобранном виде, чтобы получить ручной пылесос для очистки салона авто. Для компактного размещения прибор получится разместить вертикально – крепление для этого предусмотрено в наборе реализации, как и комплект насадок. С пылесосом BQ VC0801H содержать дом в чистоте очень просто!
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