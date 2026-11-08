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Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
оранжевый, черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
25 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Беспроводной пылесос Ufesa U5 Digital - фото 1
  • Беспроводной пылесос Ufesa U5 Digital - фото 2
  • Беспроводной пылесос Ufesa U5 Digital - фото 3
  • Беспроводной пылесос Ufesa U5 Digital - фото 4
  • Беспроводной пылесос Ufesa U5 Digital - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital
12 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
складная
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
турбощётка, щелевая насадка, щетка для мебели 2 в 1
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
25 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital

Пылесос вертикальный Ufesa U5 Digital беспроводной, 300 Вт, сочетает компактность и высокую производительность для ежедневной уборки. С вертикальной парковкой он легко хранится в любом углу квартиры, не занимая много места, а эргономичная ручка позволяет маневрировать без усталости. Подсветка зоны уборки освещает даже мелкие частицы пыли на полу, обеспечивая полную чистоту без пропусков. Турбощетка эффективно справляется с коврами и гладкими поверхностями, собирая шерсть и грязь за один проход. Регулировка мощности в 300 Вт дает возможность адаптировать пылесос под разные задачи: от легкой уборки паркета до интенсивной чистки ковров. Съемный ручной блок превращает вертикальный пылесос в мобильный инструмент для потолков и полок, а щелевая насадка проникает в углы и щели, удаляя накопленную пыль. Щетка для мебели 2 в 1 гибко очищает обивку и шторы, предотвращая распространение аллергенов. Защита от перепадов напряжения и автоматическое отключение аккумулятора добавляют надежности, продлевая срок службы. Этот пылесос вертикальный для дома подойдет семьям с детьми или животными, где нужна быстрая уборка без проводов и лишнего шума. Пылесос для дома мощный справится с крупными загрязнениями, а комплект насадок расширяет возможности для мебели и труднодоступных зон. В результате поддерживать порядок становится проще, а воздух в помещении остается свежим дольше.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital




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Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
складная
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
турбощётка, щелевая насадка, щетка для мебели 2 в 1
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
25 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Ufesa U5 Digital беспроводной, 300 Вт, сочетает компактность и высокую производительность для ежедневной уборки. С вертикальной парковкой он легко хранится в любом углу квартиры, не занимая много места, а эргономичная ручка позволяет маневрировать без усталости. Подсветка зоны уборки освещает даже мелкие частицы пыли на полу, обеспечивая полную чистоту без пропусков. Турбощетка эффективно справляется с коврами и гладкими поверхностями, собирая шерсть и грязь за один проход. Регулировка мощности в 300 Вт дает возможность адаптировать пылесос под разные задачи: от легкой уборки паркета до интенсивной чистки ковров. Съемный ручной блок превращает вертикальный пылесос в мобильный инструмент для потолков и полок, а щелевая насадка проникает в углы и щели, удаляя накопленную пыль. Щетка для мебели 2 в 1 гибко очищает обивку и шторы, предотвращая распространение аллергенов. Защита от перепадов напряжения и автоматическое отключение аккумулятора добавляют надежности, продлевая срок службы. Этот пылесос вертикальный для дома подойдет семьям с детьми или животными, где нужна быстрая уборка без проводов и лишнего шума. Пылесос для дома мощный справится с крупными загрязнениями, а комплект насадок расширяет возможности для мебели и труднодоступных зон. В результате поддерживать порядок становится проще, а воздух в помещении остается свежим дольше.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital - по цене 12940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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