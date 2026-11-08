Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal
Вертикальный беспроводной пылесос с цифровым бесщеточным двигателем обеспечивает максимальную мощность 500 Вт и силу всасывания более 26 кПа, поддерживает четыре режима работы и оснащен HEPA-фильтром для эффективного удаления пыли и аллергенов. Продуманная конструкция включает моторизованную щетку с LED-подсветкой для уборки в труднодоступных местах, специальную насадку для удаления шерсти домашних животных и цифровой сенсорный дисплей для легкого управления. Съемный литий-ионный аккумулятор объемом 2200 мА·ч обеспечивает до 80 минут автономной работы, а быстрая зарядка за 4 часа и комплект насадок делают устройство универсальным для различных типов поверхностей. Инновационная шарнирная рука облегчает маневрирование, а складная конструкция и аксессуар для настенного монтажа позволяют удобно хранить пылесос даже в небольших помещениях.
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