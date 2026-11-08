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Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0)

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Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 1
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 2
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 3
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 4
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 5
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 6
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 7
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 8
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 9
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 10
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 11
Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Время работы от аккумулятора
50 мин
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 1
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 2
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 3
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 4
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 5
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 6
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 7
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 8
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 9
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 10
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 11
  • Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 220 руб. 
Начислим 468 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0)
29 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация неисправностей, индикация режима работы, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
235 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х34х14
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0)

Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация неисправностей, индикация режима работы, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
235 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0) - по цене 29220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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