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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 18
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 19
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 20
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 21
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 22
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 23
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 24
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 25
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 26
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 27
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 28
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 29
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 30
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 31
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 32
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 33
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 34
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 35
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 36
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 37
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 38
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 39
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 40
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 41
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 42
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
20000 Па
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 18
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 19
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 20
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 21
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 22
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 23
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 24
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 25
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 26
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 27
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 28
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 29
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 30
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 31
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 32
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 33
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 34
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 35
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 36
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 37
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 38
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 39
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 40
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 41
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 42
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705186
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
гибкая
Цвет
черный
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, документация, ершик для очистки, моющее средство, станция самоочистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
автоматическая очистка насадки
Уровень шума
63
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
20000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х42х30
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D)

Вертикальный моющий пылесос Trouver M10 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. С мощностью 300 Вт и вакуумным всасыванием 20000 Па, он справится с любыми загрязнениями. Оснащен аккумулятором емкостью 6*4000 мАч, этот пылесос обеспечивает до 40 минут работы без подзарядки. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а общая скорость вращения достигает 104000 об/мин. Удобная ручка Flex-Master с углом раскладывания 180° позволяет легко маневрировать в труднодоступных местах. Функция Tangle-Free предотвращает запутывание волос, а автоматическая очистка при температуре 90°C обеспечивает гигиеничность устройства. Пылесос также оснащен LED дисплеем и голосовым помощником для удобства использования. Умное обнаружение грязи помогает эффективно справляться с загрязнениями, а емкость резервуара для чистой воды составляет 800 мл, в то время как резервуар для грязной воды вмещает 700 мл. Не упустите возможность сделать уборку проще и эффективнее!

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
гибкая
Цвет
черный
Комплектация
HEPA-фильтр х 2 шт, документация, ершик для очистки, моющее средство, станция самоочистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
автоматическая очистка насадки
Уровень шума
63
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
20000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный моющий пылесос Trouver M10 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. С мощностью 300 Вт и вакуумным всасыванием 20000 Па, он справится с любыми загрязнениями. Оснащен аккумулятором емкостью 6*4000 мАч, этот пылесос обеспечивает до 40 минут работы без подзарядки. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а общая скорость вращения достигает 104000 об/мин. Удобная ручка Flex-Master с углом раскладывания 180° позволяет легко маневрировать в труднодоступных местах. Функция Tangle-Free предотвращает запутывание волос, а автоматическая очистка при температуре 90°C обеспечивает гигиеничность устройства. Пылесос также оснащен LED дисплеем и голосовым помощником для удобства использования. Умное обнаружение грязи помогает эффективно справляться с загрязнениями, а емкость резервуара для чистой воды составляет 800 мл, в то время как резервуар для грязной воды вмещает 700 мл. Не упустите возможность сделать уборку проще и эффективнее!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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