Лестница приставная СИБРТЕХ 97828, 8 ступеней, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
В наличии
Код товара: 748109
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
2251x333x55
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.11х0.33х0.05
Вес, кг.
2.5
Описание товара Лестница приставная СИБРТЕХ 97828, 8 ступеней, Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97828, 8 ступеней, Россия
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
Лестница приставная - 1 шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
2.75
Максимальная высота, м
2.75
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
333
Габариты в сложенном состоянии, мм
2251x333x55
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Страна производитель
Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97828, 8 ступеней, Россия
Лестница приставная СИБРТЕХ 97828, 8 ступеней, Россия - стоимость товара 2960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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