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Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

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Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
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В наличии
Код товара: 747951
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
2 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
437
Габариты в сложенном состоянии, мм
1720x460x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.75х0.46х0.12
Вес, кг.
5.9

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
437
Габариты в сложенном состоянии, мм
1720x460x112
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Страна производитель
Россия
Описание
Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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