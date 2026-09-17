Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Оригинальный товар
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Характеристики
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб.
В наличии
Код товара: 747951
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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2 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
437
Габариты в сложенном состоянии, мм
1720x460x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.75х0.46х0.12
Вес, кг.
5.9
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.
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Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная высота, м
1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
437
Габариты в сложенном состоянии, мм
1720x460x112
Развернуть
Страна производитель
Россия
Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.
Стремянка СИБРТЕХ 97955, 5 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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