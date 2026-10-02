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Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней

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Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - фото 1
Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - фото 2
Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Материал
нержавеющая сталь
  • Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - фото 1
  • Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - фото 2
  • Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
310
Число ступеней, шт
5
Материал
нержавеющая сталь
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.77х0.46х0.1
Вес, кг.
5.63

Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней

Стальная лестница-стремянка СИБИН 5 ступеней 38803-05 с эргономичной дугой безопасности отличается удобством при подъёме и спуске. Оборудована широкими профилированными ступенями для длительной работы на высоте. Пластиковые наконечники не повреждают покрытие пола.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
310
Число ступеней, шт
5
Материал
нержавеющая сталь
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стальная лестница-стремянка СИБИН 5 ступеней 38803-05 с эргономичной дугой безопасности отличается удобством при подъёме и спуске. Оборудована широкими профилированными ступенями для длительной работы на высоте. Пластиковые наконечники не повреждают покрытие пола.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница-стремянка Сибин 38803-05 5 ступеней - стоимость товара 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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