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Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)

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Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 1
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Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 3
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 4
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 5
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 6
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 7
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 8
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 9
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 10
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 11
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 12
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 13
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 14
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 15
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 16
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 17
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 18
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Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 22
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 23
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 24
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 1
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 2
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 3
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 4
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 5
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 6
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 7
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 8
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 9
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 10
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 11
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 12
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 13
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 14
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 15
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 16
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 17
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 18
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 19
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 20
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 21
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 22
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 23
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 24
  • Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)
3 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
432
Габариты в сложенном состоянии, мм
1773x464x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.76х0.46х0.09
Вес, кг.
3.6

Описание товара Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)

Стремянка алюминиевая Сибртех 97715 с 5 ступенями предназначена для выполнения работ на высоте, превышающей человеческий рост. Высокая дуга безопасности обеспечивает устойчивое положение пользователя. Площадка находится на высоте 102,1 см от опорной поверхности, рабочая высота стремянки составляет 302,1 см (при среднем росте пользователя 170 см). Стремянка пригодится во время строительных и ремонтных работ, позволит без лишних усилий повесить картину или шторы, покрасить стену, достать нужную вещь с антресолей или верхней полки шкафа, а также решить много других бытовых задач. Стремянка устанавливается на плоскую поверхность и не предназначена для работы с электроинструментом.

Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
2.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
432
Габариты в сложенном состоянии, мм
1773x464x112
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка алюминиевая Сибртех 97715 с 5 ступенями предназначена для выполнения работ на высоте, превышающей человеческий рост. Высокая дуга безопасности обеспечивает устойчивое положение пользователя. Площадка находится на высоте 102,1 см от опорной поверхности, рабочая высота стремянки составляет 302,1 см (при среднем росте пользователя 170 см). Стремянка пригодится во время строительных и ремонтных работ, позволит без лишних усилий повесить картину или шторы, покрасить стену, достать нужную вещь с антресолей или верхней полки шкафа, а также решить много других бытовых задач. Стремянка устанавливается на плоскую поверхность и не предназначена для работы с электроинструментом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СибрТех 5 ступеней (97715) - по цене 3590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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