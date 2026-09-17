Стремянка СИБРТЕХ 97957, 7 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.9
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
В наличии
Код товара: 747953
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.9
Максимальная высота, м
1.488
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
485
Габариты в сложенном состоянии, мм
2180x510x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.21х0.51х0.11
Вес, кг.
7.58
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97957, 7 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.
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Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.9
Максимальная высота, м
1.488
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
485
Габариты в сложенном состоянии, мм
2180x510x112
Развернуть
Страна производитель
Россия
Используется в быту: дом, сад, гараж, а так же коммунальной и строительной деятельности. Прочная стальная рама прямоугольного сечения. Защитное покрытие стального профиля эмалью - цвет антрацит. Широкие профилированные ступени для длительной работы на высоте с противоскользящим рифлением. Устойчивая конструкция и надежная фиксация в рабочем положении. Высокая дуга безопасности, стальная рабочая площадка. Прочная страховочная лента для безопасной работы на большой высоте. Пластиковые рифленые наконечники на основании опорных направляющих предотвращают скольжение на рабочей поверхности, не повреждают покрытие пола. Устойчива к неблагоприятным внешним воздействиям, таким как коррозия.
Стремянка СИБРТЕХ 97957, 7 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - по цене 3720 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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