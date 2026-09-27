Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97924, 4ст., алюминиевая, Россия
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Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.45
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747937
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.45
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
437
Габариты в сложенном состоянии, мм
828x455x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
89х46х16
Вес, кг.
2.88
Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97924, 4ст., алюминиевая, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97924, 4ст., алюминиевая, Россия
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Бренд
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.45
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
371
Ширина нижней ступени, мм
437
Габариты в сложенном состоянии, мм
828x455x160
Страна производитель
Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97924, 4ст., алюминиевая, Россия
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97924, 4ст., алюминиевая, Россия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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