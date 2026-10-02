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Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка СибрТех 4 ступени (97714)

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Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 1
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Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 3
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 4
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 5
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 6
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 7
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 8
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 9
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 10
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 11
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 12
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 13
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 14
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 15
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 16
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 17
Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 18
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Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.81
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 1
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 2
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 3
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 4
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 5
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 6
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 7
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 8
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 9
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 10
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 11
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 12
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 13
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 14
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 15
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 16
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 17
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 18
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 19
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 20
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 21
  • Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стремянка СибрТех 4 ступени (97714)
3 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.81
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
408
Габариты в сложенном состоянии, мм
1543x440x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.57х0.43х0.11
Вес, кг.
3

Описание товара Стремянка СибрТех 4 ступени (97714)

Стремянка алюминиевая Сибртех 97714 с 4 ступенями предназначена для выполнения работ на высоте, превышающей человеческий рост. Высокая дуга безопасности обеспечивает устойчивое положение пользователя. Площадка находится на высоте 80,9 см от опорной поверхности, рабочая высота стремянки составляет 280,9 см (при среднем росте пользователя 170 см). Стремянка пригодится во время строительных и ремонтных работ, позволит без лишних усилий повесить картину или шторы, покрасить стену, достать нужную вещь с антресолей или верхней полки шкафа, а также решить много других бытовых задач. Стремянка устанавливается на плоскую поверхность и не предназначена для работы с электроинструментом.

Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 4 ступени (97714)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
4
Рабочая высота, м
2.81
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
408
Габариты в сложенном состоянии, мм
1543x440x112
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка алюминиевая Сибртех 97714 с 4 ступенями предназначена для выполнения работ на высоте, превышающей человеческий рост. Высокая дуга безопасности обеспечивает устойчивое положение пользователя. Площадка находится на высоте 80,9 см от опорной поверхности, рабочая высота стремянки составляет 280,9 см (при среднем росте пользователя 170 см). Стремянка пригодится во время строительных и ремонтных работ, позволит без лишних усилий повесить картину или шторы, покрасить стену, достать нужную вещь с антресолей или верхней полки шкафа, а также решить много других бытовых задач. Стремянка устанавливается на плоскую поверхность и не предназначена для работы с электроинструментом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СибрТех 4 ступени (97714) - стоимость товара 3070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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