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Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия

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Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 1
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 2
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 3
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 4
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 5
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 6
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 7
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 8
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 9
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 10
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 11
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 12
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество ступеней
3
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 1
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 2
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 3
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 4
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 5
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 6
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 7
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 8
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 9
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 10
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 11
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 12
  • Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Стремянка - 1 шт
Количество ступеней
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.32х0.41х0.1
Вес, кг.
3.45

Описание товара Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия

Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия

Отзывы о товаре Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия




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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Стремянка - 1 шт
Количество ступеней
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - этот товар вы можете купить по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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