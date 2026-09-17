Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество ступеней
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 748098
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1 шт
Количество ступеней
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.32х0.41х0.1
Вес, кг.
3.45
Описание товара Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия
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Бренд
Комплектация
Стремянка - 1 шт
Количество ступеней
3
Максимальная нагрузка, кг
150
Страна производитель
Россия
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия
Стремянка MTX 9771277, 3 ступени, алюминиевая, Россия - этот товар вы можете купить по цене 2640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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