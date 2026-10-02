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Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка СибрТех 3 ступени (97713)

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Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 1
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 2
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 3
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 4
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 5
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 6
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 7
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 8
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 9
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 10
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 11
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 12
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 13
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 14
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 15
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 16
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 17
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 18
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 19
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 20
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 21
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 22
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 23
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 24
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 25
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 26
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 27
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 28
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминий
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.1
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 1
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 2
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 3
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 4
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 5
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 6
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 7
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 8
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 9
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 10
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 11
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 12
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 13
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 14
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 15
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 16
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 17
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 18
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 19
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 20
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 21
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 22
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 23
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 24
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 25
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 26
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 27
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 28
  • Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347195
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СибрТех 3 ступени (97713)
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминий
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
384
Габариты в сложенном состоянии, мм
1313x416x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.42х0.12
Вес, кг.
2.75

Описание товара Стремянка СибрТех 3 ступени (97713)

Прочная алюминиевая рама из прессованного профиля прямоугольного сечения. Широкие профилированные противоскользящие ступени. Массивная площадка с рифленой поверхностью. Имеет широкое устойчивое основание, высокую дугу безопасности, защищающую от падения. Используется в быту и строительстве. Легкая, надёжная, устойчивая.

Отзывы о товаре Стремянка СибрТех 3 ступени (97713)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
алюминий
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.1
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
384
Габариты в сложенном состоянии, мм
1313x416x112
Страна производитель
Россия
Описание
Прочная алюминиевая рама из прессованного профиля прямоугольного сечения. Широкие профилированные противоскользящие ступени. Массивная площадка с рифленой поверхностью. Имеет широкое устойчивое основание, высокую дугу безопасности, защищающую от падения. Используется в быту и строительстве. Легкая, надёжная, устойчивая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СибрТех 3 ступени (97713) - купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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