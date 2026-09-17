Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1
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Характеристики
Число секций
2
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
В наличии
Код товара: 747958
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10 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лестница-помост - 1 шт
Число секций
2
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
1600x460x150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.67х0.39х0.16
Вес, кг.
11
Описание товара Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1
Лестница-помост 3 в 1 97970 необходима для проведения малярных и штукатурных работ на высоте нескольких метров. Площадка выдерживает нагрузку 150 кг, поэтому на ней может расположиться мастер с необходимыми инструментами. Помост трансформируется в двустороннюю стремянку и раздвижную приставную лестницу, что расширяет возможности его использования.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лестница изготовлена из алюминиевого профиля.
- Устойчивость — благодаря поперечным траверсам подмости стоят ровно.
- Надежная конструкция — ступеньки прочно соединены с опорами за счет многократной развальцовки, выдвижная секция крепко удерживается алюминиевыми кронштейнами.
- Удобная работа на лестничных пролетах — площадку можно устанавливать на разных уровнях опор.
- Безопасность пользователя — рифленая поверхность ступенек препятствует скольжению, благодаря пластиковым заглушкам лестница не скользит, а о края опор нельзя пораниться или повредить одежду.
- Удобная транспортировка — лестницу-помост легко перемещать благодаря небольшому весу 11,6 кг и двум колесам.
- Компактность — в сложенном виде лестница занимает мало места.
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Бренд
Комплектация
Лестница-помост - 1 шт
Число секций
2
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
1600x460x150
Страна производитель
Россия
Лестница-помост 3 в 1 97970 необходима для проведения малярных и штукатурных работ на высоте нескольких метров. Площадка выдерживает нагрузку 150 кг, поэтому на ней может расположиться мастер с необходимыми инструментами. Помост трансформируется в двустороннюю стремянку и раздвижную приставную лестницу, что расширяет возможности его использования.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лестница изготовлена из алюминиевого профиля.
- Устойчивость — благодаря поперечным траверсам подмости стоят ровно.
- Надежная конструкция — ступеньки прочно соединены с опорами за счет многократной развальцовки, выдвижная секция крепко удерживается алюминиевыми кронштейнами.
- Удобная работа на лестничных пролетах — площадку можно устанавливать на разных уровнях опор.
- Безопасность пользователя — рифленая поверхность ступенек препятствует скольжению, благодаря пластиковым заглушкам лестница не скользит, а о края опор нельзя пораниться или повредить одежду.
- Удобная транспортировка — лестницу-помост легко перемещать благодаря небольшому весу 11,6 кг и двум колесам.
- Компактность — в сложенном виде лестница занимает мало места.
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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