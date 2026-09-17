Стремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.9
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
В наличии
Код товара: 747924
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 650 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.9
Максимальная высота, м
1.42
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
480
Габариты в сложенном состоянии, мм
2205x500x105
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.23х0.51х0.11
Вес, кг.
8.8
Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97840, 8 ступеней, стальная, оцинкованная
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитСтремянка СибрТех 5 ступеней (97715)
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитСтремянка стальная СИБРТЕХ 97729, 5 широких ступеней 20х30 см с ...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38801-4 4 ступени
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97957, 7 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97948, 8 ступеней, компактная, стальная Россия
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38803-06 6 ступеней
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97848, 8 ступеней, стальная, Россия
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитСтремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97935, 5ст., стальная, Россия
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитСтремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиев...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛестница-стремянка Сибин 38801-5 5 ступеней
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитЛестница приставная СИБРТЕХ 97831, 11 ступеней, Россия
Бренд
Комплектация
Стремянка - 1шт
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
2.9
Максимальная высота, м
1.42
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
360
Ширина нижней ступени, мм
480
Габариты в сложенном состоянии, мм
2205x500x105
Развернуть
Страна производитель
Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия
Стремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97847, 7 ступеней, стальная, Россия