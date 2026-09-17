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Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм

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Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 1
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 2
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 3
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 4
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 5
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 6
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 7
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 8
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 1
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 2
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 3
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 4
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 5
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 6
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 7
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 8
  • Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747693
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
140

Описание товара Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм

Универсальный тросовый замок Matrix 91814 размером 10 х 650 мм используется для защиты личных вещей от кражи. С его помощью можно пристегнуть коляску, велосипед, санки, мопед и т.д. Трос легко сворачивается и помещается в сумку, поэтому замок удобно брать с собой.

Преимущества

  • Автоматическое запирание — замок легко защелкивается без ключа.
  • Надежность — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить кусачками.
  • Гибкий трос — замок легко устанавливается даже в холодную погоду и в труднодоступных местах.

Отзывы о товаре Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный тросовый замок Matrix 91814 размером 10 х 650 мм используется для защиты личных вещей от кражи. С его помощью можно пристегнуть коляску, велосипед, санки, мопед и т.д. Трос легко сворачивается и помещается в сумку, поэтому замок удобно брать с собой.

Преимущества

  • Автоматическое запирание — замок легко защелкивается без ключа.
  • Надежность — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить кусачками.
  • Гибкий трос — замок легко устанавливается даже в холодную погоду и в труднодоступных местах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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