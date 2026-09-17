Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 747693
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
320 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
140
Описание товара Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм
Универсальный тросовый замок Matrix 91814 размером 10 х 650 мм используется для защиты личных вещей от кражи. С его помощью можно пристегнуть коляску, велосипед, санки, мопед и т.д. Трос легко сворачивается и помещается в сумку, поэтому замок удобно брать с собой.
Преимущества
- Автоматическое запирание — замок легко защелкивается без ключа.
- Надежность — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить кусачками.
- Гибкий трос — замок легко устанавливается даже в холодную погоду и в труднодоступных местах.
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
10
Длина замка, мм
650
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 2 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Универсальный тросовый замок Matrix 91814 размером 10 х 650 мм используется для защиты личных вещей от кражи. С его помощью можно пристегнуть коляску, велосипед, санки, мопед и т.д. Трос легко сворачивается и помещается в сумку, поэтому замок удобно брать с собой.
Преимущества
- Автоматическое запирание — замок легко защелкивается без ключа.
- Надежность — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить кусачками.
- Гибкий трос — замок легко устанавливается даже в холодную погоду и в труднодоступных местах.
Замок тросовый универсальный Matrix 91814, 10 х 650 мм - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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