Замок навесной СИБРТЕХ 91626, ЗН2-26, 60 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Покрытие
лакокрасочное
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 747674
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
350 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Покрытие
лакокрасочное
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
190
Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91626, ЗН2-26, 60 мм
Навесной замок Сибртех ЗН2-26 91626 шириной 60 мм — запорное устройство для установки на дверные проушины. Защищает помещение от нежелательного проникновения. Замок можно повесить на дверь бытовки, склада, контейнера или гаража.
Преимущества
- Надежная защита от взлома — замок имеет прочный чугунный корпус и стальную дужку, дисковый запорный механизм осложняет подбор отмычки.
- Коррозионная стойкость — на корпус нанесено защитное лакокрасочное покрытие.
- Удобная комплектация — в комплект поставки входит 3 ключа, что избавляет от необходимости изготовления дубликатов.
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Покрытие
лакокрасочное
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
10
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Сибртех ЗН2-26 91626 шириной 60 мм — запорное устройство для установки на дверные проушины. Защищает помещение от нежелательного проникновения. Замок можно повесить на дверь бытовки, склада, контейнера или гаража.
Преимущества
- Надежная защита от взлома — замок имеет прочный чугунный корпус и стальную дужку, дисковый запорный механизм осложняет подбор отмычки.
- Коррозионная стойкость — на корпус нанесено защитное лакокрасочное покрытие.
- Удобная комплектация — в комплект поставки входит 3 ключа, что избавляет от необходимости изготовления дубликатов.
Замок навесной СИБРТЕХ 91626, ЗН2-26, 60 мм - по цене 350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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