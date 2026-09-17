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Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус

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Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 1
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 2
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 3
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 4
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 5
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 6
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, г.
140

Описание товара Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус

Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус



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Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус




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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены Sparta 88675, пластмассовый корпус - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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