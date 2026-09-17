Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty
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Характеристики
Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty
Пистолет для герметика Sparta Heavy Duty 886325 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 8 мм, совместим с тубами емкостью 310 мл и позволяет точно дозировать и равномерно наносить требуемое количество состава. Усиленный ребрами жесткости корпус не перекашивается, ход штока остается плавным. Благодаря функции защиты от протекания герметик не расходуется впустую. Инструмент используют для соединения деталей, заполнения пустот и герметизации швов. Будет полезен строителям, сантехникам, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали и имеет литую рукоятку.
- Эргономичность — рукоятка удобно ложится в руку, поворотная муфта упрощает использование инструмента.
- Комфортная работа без ощущения усталости — благодаря полуоткрытому корпусу вес пистолета снижен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Пистолет для герметика Sparta Heavy Duty 886325 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 8 мм, совместим с тубами емкостью 310 мл и позволяет точно дозировать и равномерно наносить требуемое количество состава. Усиленный ребрами жесткости корпус не перекашивается, ход штока остается плавным. Благодаря функции защиты от протекания герметик не расходуется впустую. Инструмент используют для соединения деталей, заполнения пустот и герметизации швов. Будет полезен строителям, сантехникам, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали и имеет литую рукоятку.
- Эргономичность — рукоятка удобно ложится в руку, поворотная муфта упрощает использование инструмента.
- Комфортная работа без ощущения усталости — благодаря полуоткрытому корпусу вес пистолета снижен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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