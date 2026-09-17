Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88678, пластмассовый корпус
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Характеристики
Конструкция
облегченный корпус из ударопрочного пластика
Материал рукоятки
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 747500
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
облегченный корпус из ударопрочного пластика
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х5
Вес, г.
210
Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88678, пластмассовый корпус
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88678, пластмассовый корпус
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Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
облегченный корпус из ударопрочного пластика
Материал рукоятки
пластик
Комплектация
Пистолет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88678, пластмассовый корпус
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88678, пластмассовый корпус - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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