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Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус

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Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 1
Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 2
Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 3
Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 4
Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 5
Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 6
Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены &quot;Стандарт&quot; СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х5
Вес, г.
210

Описание товара Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус

Пистолет для монтажной пены Сибртех «Стандарт» 88676 с пластмассовым корпусом применяется для герметизации швов, заполнения трещин и пустот, уплотнения дверных и оконных блоков. Увеличенная камера пенообразования обеспечивает высокую производительность. Трещоточный регулировочный винт позволяет плавно дозировать подачу монтажной пены. Инструмент пригодится для строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — адаптер и корпус изготовлены из ударопрочного пластика.
  • Устойчивость к коррозии — курок, ствол, впускной и выпускной клапаны выполнены из «нержавейки».
  • Простое использование — с инструментом легко справится пользователь без специальных знаний.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Длительная работа без ощущения усталости — пистолет весит всего 264 г.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для монтажной пены Сибртех «Стандарт» 88676 с пластмассовым корпусом применяется для герметизации швов, заполнения трещин и пустот, уплотнения дверных и оконных блоков. Увеличенная камера пенообразования обеспечивает высокую производительность. Трещоточный регулировочный винт позволяет плавно дозировать подачу монтажной пены. Инструмент пригодится для строительных, ремонтных и отделочных работ.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — адаптер и корпус изготовлены из ударопрочного пластика.
  • Устойчивость к коррозии — курок, ствол, впускной и выпускной клапаны выполнены из «нержавейки».
  • Простое использование — с инструментом легко справится пользователь без специальных знаний.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Длительная работа без ощущения усталости — пистолет весит всего 264 г.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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