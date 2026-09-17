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Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм

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Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 1
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 2
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 3
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 4
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 5
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 6
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 7
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 8
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 9
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 10
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
оцинкованная жесть
Объем картриджа, мл
310
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 1
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 2
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 3
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 4
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 5
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 6
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 7
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 8
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 9
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 10
  • Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, хромир., зубчатый шток 7 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
оцинкованная жесть
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х6
Вес, г.
420

Описание товара Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм

Хромированный пистолет для герметика Matrix 88640 полуоткрытого типа, с зубчатым штоком диаметром 7 мм, предназначен для установки стандартной тубы с клеем или герметиком объемом 310 мл. Зубчатый шток позволяет точно дозировать и аккуратно наносить смесь. Пистолет пригодится строителям, сантехникам и мастерам по ремонту, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус с 3 поперечными ребрами жесткости не перекашивается, хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии.
  • Простая конструкция — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
  • Удобная обрезка насадки картриджа — на корпусе имеется специальное отверстие с заточенными краями.
  • Быстрая очистка насадки от засохших остатков смеси — в комплект поставки входит специальная игла.
  • Малый вес 442 г — работа с инструментом не вызывает ощущение усталости



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
оцинкованная жесть
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Хромированный пистолет для герметика Matrix 88640 полуоткрытого типа, с зубчатым штоком диаметром 7 мм, предназначен для установки стандартной тубы с клеем или герметиком объемом 310 мл. Зубчатый шток позволяет точно дозировать и аккуратно наносить смесь. Пистолет пригодится строителям, сантехникам и мастерам по ремонту, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус с 3 поперечными ребрами жесткости не перекашивается, хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии.
  • Простая конструкция — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
  • Удобная обрезка насадки картриджа — на корпусе имеется специальное отверстие с заточенными краями.
  • Быстрая очистка насадки от засохших остатков смеси — в комплект поставки входит специальная игла.
  • Малый вес 442 г — работа с инструментом не вызывает ощущение усталости


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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