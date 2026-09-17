Накладка для ладони с липучкой Matrix 76242, 125 мм
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Накладка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 746860
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290 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Накладка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
5
Описание товара Накладка для ладони с липучкой Matrix 76242, 125 мм
Накладка для ладони Matrix 76242 с «липучкой» совместима с абразивными дисками диаметром 125 мм и применяется для мелких шлифовальных работ. Подходит для корректировки шпатлеванных поверхностей, а также для обработки небольших изделий из металла, древесины, пластика, стекла и т. д.
Преимущества
- Быстрая установка и замена шлифдиска — абразивный круг фиксируется на «липучку».
- Универсальность — накладка из мягкого материала EVA позволяет эффективно работать кругами разной зернистости.
- Эргономичность — накладка крепится на ладонь при помощи резинки и не сползает во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Накладка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Накладка для ладони Matrix 76242 с «липучкой» совместима с абразивными дисками диаметром 125 мм и применяется для мелких шлифовальных работ. Подходит для корректировки шпатлеванных поверхностей, а также для обработки небольших изделий из металла, древесины, пластика, стекла и т. д.
Преимущества
- Быстрая установка и замена шлифдиска — абразивный круг фиксируется на «липучку».
- Универсальность — накладка из мягкого материала EVA позволяет эффективно работать кругами разной зернистости.
- Эргономичность — накладка крепится на ладонь при помощи резинки и не сползает во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Накладка для ладони с липучкой Matrix 76242, 125 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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