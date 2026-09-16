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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт

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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
120
Комплектация
Круг (5 шт.), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Круг отрезной
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
120
Комплектация
Круг (5 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х1
Вес, г.
35

Описание товара Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт

Круг шлифовальный STAYER 35452-125-120 применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинами для обработки различных поверхностей.



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Отзывы о товаре Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Круг отрезной
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
120
Комплектация
Круг (5 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Круг шлифовальный STAYER 35452-125-120 применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинами для обработки различных поверхностей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P120, 125мм, 5шт - купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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