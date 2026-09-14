Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 475869
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280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
160
Описание товара Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50813, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 3 т на высоту от 180 до 320 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
- Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
- Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,2 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50813, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 3 т на высоту от 180 до 320 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
- Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
- Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,2 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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