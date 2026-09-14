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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415

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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 1
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 2
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 3
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 4
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 5
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 6
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 1
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 2
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 3
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 4
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 5
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 6
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
160

Описание товара Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50813, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 3 т на высоту от 180 до 320 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,2 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50813, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 3 т на высоту от 180 до 320 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,2 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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