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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт

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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 1
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 2
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 3
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Дерево, Пластик
Комплектация
круг шлифовальный - 5 шт.
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 1
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 2
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 3
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Страна производства
Россия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Дерево, Пластик
Дополнительно
зернистость - 80, материал абразива - оксид алюминия
Комплектация
круг шлифовальный - 5 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
175x16x118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х1
Вес, г.
60

Описание товара Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт

Круг шлифовальный из абразивной бумаги на велкро основе ЕРМАК с креплением липучкой предназначен для шлифования и зачистки поверхностей из металла и дерева, а также подходит для работ по поверхностям, покрытым лаком. Диск имеет 8 отверстий, через которые эффективно удаляется пыль, что значительно увеличивает срок службы изделия.



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Отзывы о товаре Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Страна производства
Россия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Кирпич, Дерево, Пластик
Дополнительно
зернистость - 80, материал абразива - оксид алюминия
Комплектация
круг шлифовальный - 5 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
175x16x118
Страна производитель
Китай
Описание
Круг шлифовальный из абразивной бумаги на велкро основе ЕРМАК с креплением липучкой предназначен для шлифования и зачистки поверхностей из металла и дерева, а также подходит для работ по поверхностям, покрытым лаком. Диск имеет 8 отверстий, через которые эффективно удаляется пыль, что значительно увеличивает срок службы изделия.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р80, 125мм, 5шт - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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