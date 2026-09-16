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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6)

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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 1
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 2
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 3
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 1
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 2
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 3
  • Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 6 мм, длина 93 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150x5x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
20

Описание товара Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6)

Качественное и точное сверло с большим ресурсом. Сверло изготовлено методом шлифования профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности сверления ?А1?. Крестообразная подточка позволяет начать сверлить без предварительного кернения. Угол заточки при вершине равный 135° повышает производительность работ. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 6 мм, длина 93 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150x5x35
Страна производитель
Китай
Описание
Качественное и точное сверло с большим ресурсом. Сверло изготовлено методом шлифования профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности сверления ?А1?. Крестообразная подточка позволяет начать сверлить без предварительного кернения. Угол заточки при вершине равный 135° повышает производительность работ. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А, Профессионал (29625-6) – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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