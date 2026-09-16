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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт

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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг шлифовальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
120
Комплектация
круг шлифовальный (5 шт), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Круг шлифовальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
120
Комплектация
круг шлифовальный (5 шт), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
55

Описание товара Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт

Шлифовальный круг серии "Мастер" Зубр 35562-125-120 используется совместно с эксцентриковыми шлифмашинами или дрелями (при наличии специальной насадки) для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Крепится к инструменту при помощи велкро-основы (липучки). Круг перфорирован для лучшего отвода шлифовальной пыли. В комплекте 5 штук.



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Отзывы о товаре Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Круг шлифовальный
Диаметр, мм
125
Зернистость (P; F)
120
Комплектация
круг шлифовальный (5 шт), упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальный круг серии "Мастер" Зубр 35562-125-120 используется совместно с эксцентриковыми шлифмашинами или дрелями (при наличии специальной насадки) для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Крепится к инструменту при помощи велкро-основы (липучки). Круг перфорирован для лучшего отвода шлифовальной пыли. В комплекте 5 штук.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р120, 125мм, 5шт – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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