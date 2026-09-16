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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6)

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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск отрезной
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
двухслойное упрочнение, диаметр 180 мм, толщина 1.6 мм
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x180x2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х1
Вес, г.
200

Описание товара Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6)

Диски KRAFTOOL X7 оснащены двуслойным упрочнением усиленными стеклосетками. Концентрация чистого химически стойкого Монокристаллического оксида алюминия составляет до 98%. Синтетические связуюущие смолы изготовлены на основе быстросохнущих спиртовых компанентов с полным отсутствием содержания серы и хлора.



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Отзывы о товаре Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
двухслойное упрочнение, диаметр 180 мм, толщина 1.6 мм
Комплектация
Диск отрезной, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x180x2
Страна производитель
Китай
Описание
Диски KRAFTOOL X7 оснащены двуслойным упрочнением усиленными стеклосетками. Концентрация чистого химически стойкого Монокристаллического оксида алюминия составляет до 98%. Синтетические связуюущие смолы изготовлены на основе быстросохнущих спиртовых компанентов с полным отсутствием содержания серы и хлора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (36257-180-1.6) - купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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