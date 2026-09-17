Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка
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Характеристики
Описание товара Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка
Зачистная четырехрядная щетка Matrix 74834 с двухкомпонентной рукояткой очищает от ржавчины, въевшейся грязи и краски металлические, деревянные и другие поверхности. Расположенные в 4 ряда пучки проволоки обеспечивают высокое качество обработки. Изогнутая рукоятка позволяет полностью задействовать рабочую поверхность щетины. Щетка будет полезна строителю, автослесарю и домашнему мастеру.
Преимущества
- Высокая производительность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Крепкая фиксация пучков проволоки в основании — щетина не разлетается в процессе зачистки.
- Надежный хват — эргономичная двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.
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Зачистная четырехрядная щетка Matrix 74834 с двухкомпонентной рукояткой очищает от ржавчины, въевшейся грязи и краски металлические, деревянные и другие поверхности. Расположенные в 4 ряда пучки проволоки обеспечивают высокое качество обработки. Изогнутая рукоятка позволяет полностью задействовать рабочую поверхность щетины. Щетка будет полезна строителю, автослесарю и домашнему мастеру.
Преимущества
- Высокая производительность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Крепкая фиксация пучков проволоки в основании — щетина не разлетается в процессе зачистки.
- Надежный хват — эргономичная двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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