Top.Mail.Ru
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
30
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
  • Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
170

Описание товара Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка

Зачистная четырехрядная щетка Matrix 74834 с двухкомпонентной рукояткой очищает от ржавчины, въевшейся грязи и краски металлические, деревянные и другие поверхности. Расположенные в 4 ряда пучки проволоки обеспечивают высокое качество обработки. Изогнутая рукоятка позволяет полностью задействовать рабочую поверхность щетины. Щетка будет полезна строителю, автослесарю и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Высокая производительность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Крепкая фиксация пучков проволоки в основании — щетина не разлетается в процессе зачистки.
  • Надежный хват — эргономичная двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная четырехрядная щетка Matrix 74834 с двухкомпонентной рукояткой очищает от ржавчины, въевшейся грязи и краски металлические, деревянные и другие поверхности. Расположенные в 4 ряда пучки проволоки обеспечивают высокое качество обработки. Изогнутая рукоятка позволяет полностью задействовать рабочую поверхность щетины. Щетка будет полезна строителю, автослесарю и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Высокая производительность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Крепкая фиксация пучков проволоки в основании — щетина не разлетается в процессе зачистки.
  • Надежный хват — эргономичная двухкомпонентная обрезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка зачистная Matrix 74834, 4-х рядная, двухкомпонентная рукоятка - данный товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...