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Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215

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Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
271

Описание товара Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215

Диск алмазный отрезной используется при сухой резке бетона, железобетона, мрамора.



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Отзывы о товаре Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Описание
Диск алмазный отрезной используется при сухой резке бетона, железобетона, мрамора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной алмазный Sparta Turbo 150x22,2 731215 - данный товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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