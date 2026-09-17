Зубило плоское Matrix 70341, 18 х 25 х 280 мм, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
280
Ширина, мм
25
Комплектация
Зубило - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 744803
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380 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
280
Ширина, мм
25
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х5х3
Вес, г.
480
Описание товара Зубило плоское Matrix 70341, 18 х 25 х 280 мм, SDS MAX
Плоское зубило Matrix 70341 размером 18 х 25 х 280 мм устанавливается на перфоратор, совместимый с хвостовиком SDS MAX. Инструмент универсальной плоской формы упрощает демонтаж старой отделки, раскалывание кирпичных конструкций, штробление бетона и выполнение других работ.
Преимущества
- Высокая прочность — полотно выполнено из легированной стали марки 40Х.
- Надежность — полотно, прошедшее термообработку, устойчиво к механическим нагрузкам.
- Эффективная работа — режущая часть оптимальной геометрии имеет свойство самозатачиваться.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
280
Ширина, мм
25
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Плоское зубило Matrix 70341 размером 18 х 25 х 280 мм устанавливается на перфоратор, совместимый с хвостовиком SDS MAX. Инструмент универсальной плоской формы упрощает демонтаж старой отделки, раскалывание кирпичных конструкций, штробление бетона и выполнение других работ.
Преимущества
- Высокая прочность — полотно выполнено из легированной стали марки 40Х.
- Надежность — полотно, прошедшее термообработку, устойчиво к механическим нагрузкам.
- Эффективная работа — режущая часть оптимальной геометрии имеет свойство самозатачиваться.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило плоское Matrix 70341, 18 х 25 х 280 мм, SDS MAX - этот товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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