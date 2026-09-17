Сверло по дереву перовое Matrix 70435, 55 мм 6-гранный хвостовик
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
55
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 744873
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
55
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х1
Вес, г.
80
Описание товара Сверло по дереву перовое Matrix 70435, 55 мм 6-гранный хвостовик
Перовое сверло по дереву Matrix 70435 диаметром 55 мм, с 6-гранным хвостовиком, имеет рабочую часть в виде «лопатки» с режущими кромками по бокам, поэтому эффективно для сверления глубоких сквозных и глухих отверстий. Оснастка устанавливается на ручную механическую или электрическую дрель, сверлильный станок, с ее помощью можно сверлить древесину любых пород.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло выполнено из стали 45, режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Высокое качество проводимых работ — благодаря подрезателям на режущей части края отверстий получаются ровными.
- Возможность увеличить глубину сверления — оснастка совместима с удлинителем Matrix 70495.
- Комфортная работа — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
55
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Перовое сверло по дереву Matrix 70435 диаметром 55 мм, с 6-гранным хвостовиком, имеет рабочую часть в виде «лопатки» с режущими кромками по бокам, поэтому эффективно для сверления глубоких сквозных и глухих отверстий. Оснастка устанавливается на ручную механическую или электрическую дрель, сверлильный станок, с ее помощью можно сверлить древесину любых пород.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло выполнено из стали 45, режущие кромки закалены до твердости 48-52 HRC.
- Высокое качество проводимых работ — благодаря подрезателям на режущей части края отверстий получаются ровными.
- Возможность увеличить глубину сверления — оснастка совместима с удлинителем Matrix 70495.
- Комфортная работа — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву перовое Matrix 70435, 55 мм 6-гранный хвостовик - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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