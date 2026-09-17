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Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм

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Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 1
Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 2
Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 3
Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 4
Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл, пластик
Диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 1
  • Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 2
  • Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 3
  • Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 4
  • Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл, пластик
Диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм

Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706012 позволяет получать отверстия диаметром 6 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



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Отзывы о товаре Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл, пластик
Диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706012 позволяет получать отверстия диаметром 6 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло универсальное GROSS 706012, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 6мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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