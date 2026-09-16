Top.Mail.Ru
Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
двухсторонние биты 65 мм 10 шт. (SL 4, 5, 6, 7 мм, PH №1, PH №2, PH №3, PZ №1, PZ №2, PZ №3), пластиковый держатель.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
10 предметов, хвостовик 1/4 дюйм, двусторонние
Комплектация
двухсторонние биты 65 мм 10 шт. (SL 4, 5, 6, 7 мм, PH №1, PH №2, PH №3, PZ №1, PZ №2, PZ №3), пластиковый держатель.
Габариты (ВxГxШ), мм
180x135x15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
158

Описание товара Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)

Набор двухсторонних бит MASTER 10 предметов STAYER 2605-H10_z01 используется в качестве насадок для механизированного и ручного инструмента. При изготовлении бит использовалась Cr-V сталь, что гарантирует износостойкость и прочность, а термообработка и закалка придали им необходимую твердость и долговечность. Пластиковый держатель служит для удобства хранения и транспортировки. В наборе биты с профилем SL, PH и PZ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
10 предметов, хвостовик 1/4 дюйм, двусторонние
Комплектация
двухсторонние биты 65 мм 10 шт. (SL 4, 5, 6, 7 мм, PH №1, PH №2, PH №3, PZ №1, PZ №2, PZ №3), пластиковый держатель.
Габариты (ВxГxШ), мм
180x135x15
Страна производитель
Китай
Описание
Набор двухсторонних бит MASTER 10 предметов STAYER 2605-H10_z01 используется в качестве насадок для механизированного и ручного инструмента. При изготовлении бит использовалась Cr-V сталь, что гарантирует износостойкость и прочность, а термообработка и закалка придали им необходимую твердость и долговечность. Пластиковый держатель служит для удобства хранения и транспортировки. В наборе биты с профилем SL, PH и PZ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор двусторонних бит STAYER 10 шт, (2605-H10) - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...