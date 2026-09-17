Чашка алмазная зачистная Matrix 72995, 125 мм, Turbo
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72995, 125 мм, Turbo
Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72995 диаметром 125 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
- Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726383, 38 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73307, ф160 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703307, М22 х 6...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 2...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70177, 22 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70918, 24 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724012, 38 мм
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка DENZEL 724119, HSS по металлу, 60 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo
Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72995 диаметром 125 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
- Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72995, 125 мм, Turbo