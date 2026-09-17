Коронка Matrix 72486, BIMETAL, 86 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
86
Длина, мм
44
Комплектация
Коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 746114
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Доставка в Санкт-Петербурге
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740 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
86
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
310
Описание товара Коронка Matrix 72486, BIMETAL, 86 мм
Коронка Matrix BIMETAL 72486 диаметром 86 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, быстрорежущая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
86
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка Matrix BIMETAL 72486 диаметром 86 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Matrix 72486, BIMETAL, 86 мм - этот товар вы можете купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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