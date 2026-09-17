Коронка Matrix 72465, BIMETAL, 65 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
65
Длина, мм
44
Комплектация
Коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 746106
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
BIMETAL
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
65
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х5
Вес, г.
180
Описание товара Коронка Matrix 72465, BIMETAL, 65 мм
Коронка Matrix BIMETAL 72465 диаметром 65 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб. 628 руб.143 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 200 x 20 3655-200-20
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70343, 18 х 25 х 600 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитНабор коронок Matrix 704715, HCS по дереву, 64-127 мм, 8 предм.
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 25...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитНабор сверл по дереву Matrix 70283, 4-5-6-8-10 мм, 5шт., шестигр...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70323, 14 х 20 х 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705034, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x4...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706014, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717210, 4,2 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72010, 11 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитСверло по металлу СИБРТЕХ 722985, 12 мм, быстрорежущая сталь, 5 ...
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
BIMETAL
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
65
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка Matrix BIMETAL 72465 диаметром 65 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Matrix 72465, BIMETAL, 65 мм - стоимость товара 590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коронка Matrix 72465, BIMETAL, 65 мм