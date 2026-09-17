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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS

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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 1
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 2
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 3
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 4
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 5
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 6
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 7
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 8
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
250
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 7
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 8
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
250
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х3х3
Вес, г.
530

Описание товара Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS

Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338 с хвостовиком SDS PLUS длиной 250 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
  • Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
  • Простая подготовка к работе — благодаря хвостовику SDS-PLUS установка оснастки не занимает много времени.
  • Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.



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Отзывы о товаре Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
250
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338 с хвостовиком SDS PLUS длиной 250 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
  • Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
  • Простая подготовка к работе — благодаря хвостовику SDS-PLUS установка оснастки не занимает много времени.
  • Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Центрирующее сверло для коронок Matrix 70338, хвостовик M22 х 250 мм, SDS PLUS - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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